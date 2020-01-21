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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة»: المشاركة بـ«الفيتور» تعزز اسم مصر على الخريطة الدولية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:56 م
غادة شلبي
غادة شلبي
فاتن غلاب
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أكدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أهمية مشاركة الوزارة فى معرض "الفيتور" السياحي فى إسبانيا.

وقالت شلبي في تصريحات إن "الفيتور" يعتبر أحد أهم ثلاثة معارض دولية حول العالم، واصفة المشاركة المصرية بالفرصة الكبيرة لتعزيز الوجود المصري على الخريطة السياحية الدولية والاتصال المباشر مع القائمين على صناعة السياحة والطيران في العالم.

وأضافت نائبة وزير السياحة والآثار: أنه سيتم أيضًا على هامش افتتاح المعرض عقد عدة لقاءات مهنية مكثفة مع عدد من منظمى الرحلات المهتمين بالسوق المصرية، وشركات السياحة والطيران العاملين في السوق الإسبانية، مما سيعمل على تفعيل السياسة الترويجية للوزارة للمقاصد السياحية المصرية، وتحسين الصورة الذهنية لها، مما سيعمل بدوره على دفع حركة تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، أن معرض "الفيتور" يعد ثالث أهم تجمع سياحي عالمي بعد بورصة برلين ولندن، وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة بالإسبانية، سواء في شبه جزيرة إيبريا أو أمريكا اللاتينية، لافتًا إلى أن مشاركة وزارة السياحة والآثار في هذا المعرض تأتي في إطار حرصها على حضور المحافل والمعارض الدولية المختلفة، باعتبارها أداة للترويج الفعال لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المصدرة للسياحة.

وتم تصميم الجناح المصري بالمعرض على هيئة معبد فرعوني بألوان حديثة مزود بأعمدة عليها كتابات هيروغليفية، وذلك دعمًا وترويجًا لمنتج السياحة الثقافية، وبما يتناسب مع اتجاهات السائح الإسباني المهتم بالسياحة الثقافية.

وخلال فعاليات المعرض سيتم تسليط الضوء على المتحف المصرى الكبير، والذي من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020، وذلك من خلال تخصيص شاشة ضخمة بالجناح المصري لعرض فيلم وثائقي عن أعمال بناء المتحف وتجهيزه، تمهيدًا لافتتاحه، بالإضافة إلى الاستعانة بتكنولوجيا الهلوجرام لعرض قناع الملك توت عنخ آمون وكرسي العرش الخاص به.

ويتضمن الجناح المصري شاشات عرض على الجوانب الخارجية للجناح المصري لعرض أفلام ترويجية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة، كما سيضم أيضًا مسرحًا بخلفية صورة العازفات، حتى يتمكن رواد الجناح من التقاط الصور التذكارية لهم، بالإضافة إلى الاستعانة بفرقة موسيقية لعزف موسيقى الهارب والكمان.

يذكر أن الجناح المصري المشارك في المعرض هذا العام تبلغ مساحته نحو 310 أمتار مربعة بموقع متميز على المدخل الرئيسى مباشرة للصالة المخصصة لدول الشرق الأوسط والملحقة بصالة أوروبا، سيشارك في الجناح المصري هذا العام نحو 31 مشتركًا يمثلون 10 فنادق و20 شركة سياحية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.

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