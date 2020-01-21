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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وليد منصور يطالب بـ650 ألف دولار تعويض

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:55 م
المنتج وليد منصور
المنتج وليد منصور
عادل عبد العال
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قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إحالة الدعوى المرفوعة من المنتج وليد منصور، ضد شركة "فالكون فيلمز إنترناشيونال"، بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد المبرم بينهما، لمحكمة الوايلى.

كشفت أوراق الدعوى رقم 89 لسنة 11 اقتصادية، عن أن شركة " تلانت دبيلو أم"، للإنتاج الفني، ويمثلها المنتج وليد جمال منصور، أقامت دعواها القضائية ضد صبحى محمد سنان، بصفته المدير العام والممثل القانونى لشركة "فالكون فيلمز إنترناشيونال"، بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد المبرم بينهما.

وطالبت الشركة المدعية بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره 400 ألف دولار أمريكى، طبقًا للبند العاشر الفقرتين الخامسة والسادسة من العقد محل التداعي.

كما طالبت بالحكم بـ250 ألف دولار كتعويض عن الأضرار المادية التي أصابت الطالب، من جراء إخلال المدعى عليه بالتزاماته، والتنفيذ بتلك المبالغ من خلال الحجز على ممتلكات المنذر إليه من أى نوع كانت، وتحت أي يد تكون وكذلك الحجز على أى مستحقات للمدعى عليه، لدى الغير من جراء بيعه حق الاستغلال المالي للأفلام التي قام المدعي عليه بشراء حقوق استغلالها، وبيعها للقنوات المشفرة، أو خطوط الطيران أو الإنترنت وتحت أى يد تكون وفاء للمبالغ المدين بها للمدعي مع حفظ كل حقوق الطالب الأخرى، وإلزام المدعي عليه بالأتعاب والمصروفات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامى المدعى حافظة مستندات تثبت حقوقه القانونية، فيما قدم محامى المدعى عليه حافظة مستندات تفيد حفظ حقوقهم بالدعوى.

وقررت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، بندب أحد السادة الخبراء للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وذلك لبيان العلاقة بين طرفي التداعي وسندها، وفحص المخالفات التي نسبها المدعي إلى المدعى عليهما لبيان مدى صحتها، وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات والقائم بها.

وسمحت المحكمة للخبير المنتدب في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين، والانتقال إلى الجهات الحكومية وغيرها للاطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه. وأوضحت المحكمة أن مهمة الخبير تتلخص فى تقديم تقرير وافٍ عن الدعوى، وبيان وجود ضرر للمدعى جراء الإخلال بالعقود المبرمة، وحصر تلك الخسائر، وبيان أسباب الإخلال بالعقود الموقعة بين الطرفين.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى كاملة لمحكمة الوايلى، للفصل بالدعوى المرفوعة من المنتج وليد منصور، ضد شركة "فالكون فيلمز إنترناشيونال"، بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد، للفصل فيها.

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