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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط موظف استولى على 250 ألف جنيه بالتلاعب فى بوالص الشحن

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجح ضباط الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط موظف بإحدى شركات الشحن لقيامه وآخر؛ باستغلال وظيفتهما والاستيلاء على 250 ألف جنيه من أموال الشركة.

250 ألف جنيه خسائر

تبلغ لمباحث الأموال العامة بقيام موظف بإحدى شركات الشحن بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال قيامه بالتلاعب فى بوالص الشحن الخاصة بعملاء الشركة، وتحويل تلك البوالص باسم شركة وكيلة للشركة الشاكية، للاستفادة من قيمة الخصم الخاص بالشركة الوكيلة والاستيلاء على قيمة ذلك الخصم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية بلغت قيمتها 250 ألف جنيه.

بالفحص والتنسيق مع مسئولى الشركة الشاكية، تبين وجود تعاقد بينها وبين شركة استيراد وتصدير وتوريدات عمومية والكائن مقرها بمحافظة القاهرة والمملوكة لإحدى السيدات، ويتيح هذا التعاقد للشركة الثانية إجراء عمليات الشحن للبضائع والمنتجات التى يتم تسلمها من العملاء بمناطق تجميعها وتوريدها عقب ذلك إلى شركة الشحن لشحنها إلى الجهات المختلفة مقابل حصول الشركة الوكيلة على نسبة الخصم المقررة لها بموجب ذلك التعاقد.

طبيعة العمل

وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من مندوب تحصيل بشركة الشحن، وموظف بشركة الاستيراد والتصدير، إذ استغل الأول طبيعة عمله كموظف بشركة الشحن، وقام بالنصب والاحتيال على الشركة والاستيلاء على أموالها من خلال قيامه باستقبال عملاء الشركة راغبى شحن البضائع والمنتجات الخاصة بهم ودفع قيمتها نقدًا وتسليم هؤلاء العملاء بوالص الشحن بقيمة الشحن الحقيقية.

ويقوم عقب ذلك بالاشتراك مع المتهم الثانى بالتلاعب ببوالص الشحن وإثبات قيمتها بسعر أقل من القيمة الحقيقية بعد إدخالها على حساب الشركة - محل عمل الثاني- للاستفادة من فارق سعر قيمة الشحن، نظرًا لحصولها على نسبة خصم ببوالص الشحن وبسعر أقل من الشخص العادى، وقيامهما عقب ذلك بالاستيلاء على ذلك الفارق واقتسامها فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول حال وجوده بمقر شركة الشحن، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثانى "الهارب"، وأنهما يقومان باقتسام تلك الأموال فيما بينهما، وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشركة الشاكية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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