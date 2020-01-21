بورسعيد: المحافظ يوجه بالالتزام بالخطط الزمنية للمشروعات الخدمية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية والقومية بنطاق المحافظة، وذلك بحضور الأستاذ عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، وممثلى الشركات الهندسية والمقاولين القائمين على تنفيذ هذه المشروعات.وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عادل الغضبان، معدلات التنفيذ الحالية للمشروعات الجارى إنشاؤها، سواء المشروعات الخدمية أو مشروعات تطوير الطرق والميادين الرئيسية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكل المشروعات الجارى العمل بها.وفى السياق ذاته، وجه اللواء عادل الغضبان، باستمرارية المتابعة للمشروعات التى تم الانتهاء منها، وذلك فى إطار الحفاظ على كفاءتها ومظهرها الحضارى، لافتا إلى أن بورسعيد شهدت تحولًا حضاريًا كبيرًا من خلال التطور فى كل القطاعات، والتى كان أهمهما منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى، والاهتمام بالطرق والميادين والحدائق، والطفرة الصناعية والاستثمارية وغيرها، مما جعل بورسعيد فى مقدمة المحافظات الحضارية بالدولة.ووجه المحافظ الشكر لكل الأجهزة التنفيذية، على مجهوداتها المستمرة فى تحقيق أفضل مستوى للمحافظة، مؤكدا على ضرورة بذل مزيد من الجهود والتنسيق بين كل الجهات، للنهوض والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى لبورسعيد بشكل دائم.