رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بورسعيد: المحافظ يوجه بالالتزام بالخطط الزمنية للمشروعات الخدمية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:48 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
بورسعيد- شيماء رشاد
طباعة
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية والقومية بنطاق المحافظة، وذلك بحضور الأستاذ عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، وممثلى الشركات الهندسية والمقاولين القائمين على تنفيذ هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عادل الغضبان، معدلات التنفيذ الحالية للمشروعات الجارى إنشاؤها، سواء المشروعات الخدمية أو مشروعات تطوير الطرق والميادين الرئيسية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكل المشروعات الجارى العمل بها.

وفى السياق ذاته، وجه اللواء عادل الغضبان، باستمرارية المتابعة للمشروعات التى تم الانتهاء منها، وذلك فى إطار الحفاظ على كفاءتها ومظهرها الحضارى، لافتا إلى أن بورسعيد شهدت تحولًا حضاريًا كبيرًا من خلال التطور فى كل القطاعات، والتى كان أهمهما منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى، والاهتمام بالطرق والميادين والحدائق، والطفرة الصناعية والاستثمارية وغيرها، مما جعل بورسعيد فى مقدمة المحافظات الحضارية بالدولة.

ووجه المحافظ الشكر لكل الأجهزة التنفيذية، على مجهوداتها المستمرة فى تحقيق أفضل مستوى للمحافظة، مؤكدا على ضرورة بذل مزيد من الجهود والتنسيق بين كل الجهات، للنهوض والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى لبورسعيد بشكل دائم.
بورسعيد: المحافظ يوجه بالالتزام بالخطط الزمنية للمشروعات الخدمية
بورسعيد: المحافظ يوجه بالالتزام بالخطط الزمنية للمشروعات الخدمية
بورسعيد: المحافظ يوجه بالالتزام بالخطط الزمنية للمشروعات الخدمية
بورسعيد: المحافظ يوجه بالالتزام بالخطط الزمنية للمشروعات الخدمية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد: إظهار تراث المدينة شعار المرحلة المقبلة

"شعراوي" يشارك في احتفالات العيد القومي لبورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد ميدان المنشية ويوجه بالانتهاء من رفع الكفاءة

محافظ بورسعيد يلتقي رؤساء الأحياء بشأن متابعة سير العمل

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

الصين تعلن وفاة رابع حالة بفيروس جديد يشبه «كورونا»

منذ حوالي 17 ساعة

«90 دقيقة» ينفرد بتسريب يفضح خطة الحركة الشعبية ومحمد علي لنشر الفوضى

منذ يوم

رابط موقع المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020

الصور

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

بدء عزاء محمود السقا في مسجد عمر مكرم (صور)

image description

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية لاعبين بالأولمبياد

الأكثر قراءة

أسرار المكفر الأعظم سيد قطب في فيلم وثائقي على DMC

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

شكاوى وأخطاء فى امتحان «إنجليزى الإعدادية» بالقاهرة

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

إنفوجراف

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

إصابة 15 موظفا طبيًا بفيروس «كورونا» الجديد في الصين

اليابان تتخذ إجراءات للتعامل مع فيروس «كورونا»

للحفاظ على بشرتك من التوتر.. تناول هذه الأطعمة

دراسة: القهوة خطر على مرضى ضغط الدم

منوعات

اكتمال بناء أطول نفق مترو تحت البحر في الصين

صلاح «2013-2020».. 3 صور تكشف الفارق الهائل

اليوم موعد أفريقيا مع المونديال.. وآمال بتجنب كوت ديفوار

«الصحة البريطانية» تكشف طريقة جديدة لعلاج سرطان عنق الرحم

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

اليوم الإعلان عن الفائزين بجائزة فاروق حسني للثقافة والفنون

«يوم وليلة».. حكايات الطيبة والفساد عند أم هاشم

ديوان «مقاطع من سفر الهروب» بقصر ثقافة بورسعيد

«جماليات الأصالة والتجديد في الشعر العربي» بثقافة السويس