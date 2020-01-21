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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فنان تشكيلي: الأنثى هي الأجمل في رسمها وتفاصيلها

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:46 م
عمر الفيومي
عمر الفيومي
ياسمين عباس
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أعرب الفنان التشكيلي عمر الفيومي، عن حبه الشديد لرسم المرأة، خاصة لجمالها الطبيعي، مؤكدًا أن الأنثى هى الأجمل في رسمها وتفاصيلها، لافتًا إلى أن جميع لوحاته عن المرأة.

وأشار عمر الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المرأة تضفي جمالًا على اللوحة الفنية، موضحًا أن اللوحات التي شارك بها بمعرض الفن التشكيلي رسمها خلال عام 2019، حيث أنه طور التقنيات المستخدمة فى لوحاته من خلال استخدام الزيت والاكريلك.

وأوضح، أنه منذ عصر الفراعنة كان يتم رسم اللوحات بألوان الشمع والألوان الزيتية، إضافة إلى أنه كان يتم رسم صور فنية لوجه للفراعنة إيمانًا منهم أنه سيتم التعرف على التابوت في الحياة الآخرى من خلال الصورة الملصقة عليه، مؤكدًا أن المصرى القديم كان يرسم بعض لوحاته من خلال الأكسايد الطبيعية وورق الذهب الحقيقي.

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