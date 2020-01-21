قبيل تشييعها لمثواها الأخير.. كشف قتل ربة منزل بـ«كوريك» في قنا

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية.تبلغ لمركز شرطة دشنا قيام بعض أهالي إحدى القرى دائرة المركز بأداء صلاة الجنازة على إحدى السيدات بمسجد كائن بذات القرية دون استخراج تصريح دفن لها.انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن المتوفاة ربة منزل، وعدم وجود تصريح دفن لها.بسؤال زوجها تاجر خضروات قرر سقوط زوجته من الطابق الثاني بمسكنهما ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى.بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كدمات وجروح متفرقة بالجسم.تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، حيث حدثت مشادة كلامية بينهما لخلافات أسرية قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب باستخدام آلة حديدية "كوريك" مُحدثًا إصابتها التى أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.