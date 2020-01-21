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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

يسرق 170 ألفًا من سيارة بالجراج.. «مشيت وراه من البنك»

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:43 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجح ضباط الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ 170 ألف جنيه من داخل سيارة أحد المواطنين بالإسماعيلية.

تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية من صاحب مكتب خدمات بحرية ومقاولات عمومية، اكتشافه كسر زجاج سيارته الملاكي، وسرقة مبلغ 170 ألف جنيه من داخلها أثناء توقفها داخل جراج أحد المستشفيات بالإسماعيلية حال قيامه بزيارة أحد أقاربه بالمستشفى.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة صاحب مكتب استيراد وتصدير.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه بمحل إقامته بدائرة قسم التجمع الأول.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام سيارته الملاكى، وبتتبع المجنى عليه من أمام فرع أحد البنوك بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وحال تركه للسيارة بالجراج كسر زجاجها، واستولى على المبلغ المالى، وأضاف بقيامه بإنفاق المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيقات.

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