الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير بندر آل سعود

أعلن الديوان الملكى السعودى، منذ قليل، عن وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، على أن تقام الصلاة عليه اليوم، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.يذكر أن الراحل هو ابن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، شقيق مؤسس السعودية الملك عبدالعزيز بن فيصل آل سعود، وهو ابن عم الملك سلمان، حيث كان متزوجًا من ابنة عمه شقيقة الملك سلمان، الأميرة البندري بنت عبدالعزيز حتى وفاتها عام 2008، وهي والدة الأمير سعود.