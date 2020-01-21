ضبط مصنع معسل فاسد في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط قرابة 10 أطنان معسل ومستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع دون تصريح.أكدت التحريات قيام مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج دخان المعسل، بمنطقة برج العرب، بإنتاج وتصنيع دخان المعسل، مستخدمًا خامات رديئة من المرتجعات، وغير صالحة للإستهلاك لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، وإعادة تدويرها وإدخالها فى عمليات التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية خلافًا للحقيقة.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، أمكن استهدافه وضبطه وضبط بداخل المصنع 2170 عبوة دخان معسل مدون عليها بيانات وهمية منتج نهائى، 500 كيلو جرام دخان معسل معبأ داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية منتج نهائى، 9،200 طن تبغ خام معبأ داخل أجولة من المرتجعات وغير صالح للاستهلاك الآدمى لإنهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها مستلزمات إنتاج.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.