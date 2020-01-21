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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استبعاد رئيس لجنة ومراقبين في امتحانات «الإعدادية» بدمياط

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:37 م
جولة تفقدية
جولة تفقدية
حسام فهمي
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قرر السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استبعاد رئيس لجنة الدكتور علي مشرفة الإعدادية بإدارة دمياط التعليمية والمراقب الأول، وإحالتهم للتحقيق بسبب عدم اتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم متابعة اللجان بجدية أثناء الامتحان.

كما قرر سويلم استبعاد ملاحظين من نفس اللجنة بسبب عدم انضباط اللجنة وإخلالهم بواجبات العمل الوظيفي وإحالتهم للتحقيق.

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بتفقد عدد من لجان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بإدارة دمياط التعليمية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وانتظام العمل.

وخلال تفقده لجنة الشهيد أحمد عوضين بالشعراء إدارة دمياط التعليمية، حث وكيل الوزارة الطلاب على ضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات، وأصدر توجيهاته لرئيس اللجنة بضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددًا بعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا مع الملاحظين داخل اللجان وكذلك الطلاب.

كما نبه وكيل الوزارة بضرورة تواجد الأمن على باب المدرسة وغلق باب المدرسة قبل بداية الامتحان وختم ورقة الأسئلة في الأماكن الخالية من الأسئلة والاهتمام بنظافة اللجان.

وأشار سويلم إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية بجميع الإدارات التعليمية، مؤكدًا أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة لجميع الطلاب، وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات فى جو من الهدوء، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في أي مشكلة تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها، مضيفًا أن محافظ دمياط، تشدد على ضرورة محاربة الغش بكل أشكاله داخل اللجان وخارجها، وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، وتحقيق أكبر قدر من الحيادية والعدالة بين الطلاب.
استبعاد رئيس لجنة ومراقبين في امتحانات «الإعدادية» بدمياط
استبعاد رئيس لجنة ومراقبين في امتحانات «الإعدادية» بدمياط
استبعاد رئيس لجنة ومراقبين في امتحانات «الإعدادية» بدمياط
استبعاد رئيس لجنة ومراقبين في امتحانات «الإعدادية» بدمياط
استبعاد رئيس لجنة ومراقبين في امتحانات «الإعدادية» بدمياط
استبعاد رئيس لجنة ومراقبين في امتحانات «الإعدادية» بدمياط

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