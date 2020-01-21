صحف لبنانية: «8 آذار» عاجزة عن تشكيل الحكومة

ذكرت الصحف اللبنانية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، أن تحالف قوى 8 آذار السياسي الذي يتزعمه حزب الله، يبدو عاجزا عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، في ظل تصارع مكونات هذا الفريق السياسي على الأحجام والحصص الوزارية ونوعية الحقائب والأسماء، على الرغم مما يعانيه لبنان من انهيار اقتصادي وتدحرج الشارع باتجاه العنف.ونوهت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء والشرق)، بأنه لم يسبق لأي تحالف سياسي أن واجه تجربة مربكة ومحرجة إلى حدود الانكشاف التام لعجز مكوناته عن الاتفاق على مشروع واحد، مثلما يحصل مع تحالف رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر وبقية قوى الثامن من آذار، في ظل المأزق الحكومي الراهن.وأشارت الصحف إلى استمرار حالة الاستنزاف بين أطراف هذا الفريق السياسي في التجاذبات والتباينات لتحصيل الحصص وتعزيزها، مبرزة أن فصول المعركة الحكومية لم تنته حتى الآن، وأن جو التوافق الذي ساد ظهر أمس عقب اجتماع رباعي جمع "دياب" ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وزير المالية علي حسن خليل، عاد وانفجر في ساعات الليل بعد إنجاز اتفاق سرعان ما دخل حيز التعطيل، عقب تراجع تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي عن التزامهم.وذكرت الصحف، أن حسان دياب تراجع عن تمسكه بتشكيل حكومة من 18 وزيرا فقط، وقبل بتوسيعها بحيث تضم 20 وزيرا، وذلك لحل عقدتي تمثيل الطائفتين الكاثوليكية والدرزية، غير أن تيار المردة عاد للمطالبة بحقيبة وزارية سيادية ضمن الحقيبتين اللتين سيحصل عليهما أو منصب نائب رئيس الوزراء، في حين يصر الحزب السوري القومي الاجتماعي على مقعد مسيحي وليس درزيا.واعتبرت الصحف أن تشكيل الحكومة الجديدة أو استمرار الفراغ الحكومي، لم يعد يهم اللبنانيين كثيرا، لأن عملية التأليف الحكومي لا تزال تدور في الحلقة ذاتها.