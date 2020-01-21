ضبط مندوب مبيعات بـ«طائرتين مسيرتين» في القاهرة

تمكن ضباط مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته طائرتان محظور تداولهما مزودتان بكاميرات تصوير عالية الدقة.أكدت التحريات حيازة مندوب مبيعات لطائرات مُسيرة عن بعد، والتي تُستخدم في التصوير الجوي لاسلكيًا والمحظور تداولها بالبلاد لمخالفتها أحكام القانون، وقيامه بعرضها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعُثر بحوزته على طائرتين مُسيرة مزودة بكاميرات تصوير عالية الدقة وكارت ميموري لتسجيل مقاطع الفيديو المُصورة، جهازي تحكم عن بعد، مجموعة من الوصلات الخاصة بالتشغيل، بطاريتان طائرة، جهاز كنترول للاتصال بالطائرة ونقل التصوير الجوى عبر شبكة الإنترنت.بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.