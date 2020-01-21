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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء محاكمة شقيق يوسف بطرس غالى

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:28 م
بطرس غالي
بطرس غالي
نجلاء رفاعي
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بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، نظر جلسة محاكمة بطرس رءوف بطرس غالي، شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وآخرين بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله سلام، والمستشارة فاطمة قنديل.

كانت النيابة العامة أحالت بطرس رءوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار «لاديسلاف أوتكر سكاكال»، القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول، لاتهامهم بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا، وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قرابة عام، وجرى خلالها إجراء كل التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة جميع أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة، ودور كل متهم.

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21،660 عملة معدنية، إضافة إلى 195 قطعة أثرية، منها 151 تمثالًا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب، وتابوت خشبي، ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبى، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

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