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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إنقاذ صاحب شركة من الاختطاف في مدينة نصر

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:27 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
هدير مصطفي
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نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في إحباط محاولة اختطاف صاحب شركة وإجباره على توقيع ايصالات أمانة بسبب خلافات بينهم في مدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بأنه أثناء مرور قوة تابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 3 أشخاص، بحوزتهم سلاح ناري - طبنجة-، 10 طلقات، كاتم صوت، جراب، سلاحين أبيض -مطواة، كمية من الأفيزات البلاستيكية، 3 دفاتر إيصالات أمانة، بصامة.

وبمواجهتهم اعترفوا بشروعهم في اختطاف صاحب إحدى الشركات من الشركة محل عمله، وأقر أحد المتهمين بأنه نظرًا لسابقة تعرفه على صاحب الشركة لرغبته في تلقى دورات تدريبية في مجال عمل الشركة ملكه سلمه مبلغ مالي 80 ألف جنيه على سبيل الشراكة نظير أرباح شهرية، وأنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي مما آثار حفيظته، فخطط لاختطافه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة كرهًا عنه باستخدام الأدوات المضبوطة، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه إلا أنه تم ضبطهم.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيداها، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم الأول وإتهمهم بالشروع فى اختطافه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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