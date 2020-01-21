سمير فرج: قناة السويس تمثل ثلث الدخل القومى لمصر

قال اللواء أركان حرب سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن قناة السويس تمثل ثلث الدخل القومي لمصر، وهي أحد الممرات الدولية التي يمر بها أكثر من 30% من الوقود العالمي.وأشار سمير فرج، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن هناك كثيرًا من الدول المحيطة بالموقع الجغرافي لمصر من الجنوب مثل اليمن وما به من اضطرابات في الحكم وسيطرة إيران عليه، لذلك هناك خطورة على مضيق باب المندب ومحاولة لإغلاقه من قبل إيران.وأوضح مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن مصر أعادت ترسيم الحدود في البحر الأحمر خلال الأشهر الماضية، وهذا تأكيد على أهمية الحدود البرية والبحرية لمصر وللعالم كله.