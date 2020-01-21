سقوط عاطل سرق 2 طن حديد من مصنع بالتبين

ألقى ضباط مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل بحوزته 2 طن حديد مسروق بمنطقة التبين.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين بمحيط السور الخارجي لشركة الحديد والصلب الكائنة بمنطقة الجلخ، تمكن من ضبط "هليل. أ"، 18 سنة، عاطل، حال استقلاله سيارة مُحمل عليها كمية من حديد الزهر بإجمالي وزن 2 طن.بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مصنع الحديد والصلب بأسلوب التسلق بقصد التصرف فيها بالبيع وأن السيارة المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ملكه.باستدعاء "حمدي. أ"، 41 سنة، مدير إدارة حراسة الوحدات الخارجية بشركة الحديد والصلب، تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.