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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل طعن 65 متهمًا في «داعش الصعيد» لـ 18 فبراير

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عيسى
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أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، نظر طعن 65 متهمًا بتأسيس خليّة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، إلى جلسة 18 فبراير؛ لاستمرار المداولة.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكامًا بالسّجن لفترات تتراوح بين 5 سنوات والسجن المؤبّد بحقّ 65 متّهمًا أدانتهم بتأسيس خليّة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"

وأن محكمة جنايات الجيزة أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبّد بحق 18 متّهمًا، وأحكامًا بالسّجن لمدة 15 عامًا بحقّ 41 متّهمًا وبالسّجن لمدّة 5 سنوات بحقّ ستة قُصّر، بينما برّأت المتّهمين الإثنين الباقيين.

وصدرت الأحكام حضوريًا في حق 47 شخصًا من إجمالي المتّهمين الذين لا يزال بإمكانهم الطعن بالأحكام الصادرة بحقّهم.

وكان النائب العام المصري نبيل صادق أحال المتّهمين في القضية وعددهم 67 للمحاكمة الجنائية بتهمة "تشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها" في عام 2015.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بأنّ المتّهم الأول "مصطفى أحمد عبد العال" كان "تلقّى تكليفًا من قيادات تنظيم "داعش" خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمّى "تنظيم ولاية الصعيد" يعتنق عناصرها أفكارًا إرهابية وتكفيرية".

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