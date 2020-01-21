مصرع طفل صدمته سيارة في الغربية

لقى طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم سيارة أثناء عبوره الشارع الرئيسي أمام منزله بمنطقة كوبري العشرة، بمدينة زفتى بمحافظة الغربية.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام بوصول الطفل "ياسين. خ"، البالغ من العمر 4 سنوات، مصاب باشتباه ارتجاج ونزيف في المخ وكسر العظمة الخلفية في الرأس ونزيف بالبطن والصدر. وجرت محاولة إسعافه بقسم العناية المركزة للأطفال ولكن توفي بعد أقل من نصف ساعة.تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.