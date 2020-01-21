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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تشارك في معرض «الفيتور السياحي» بمدريد غدًا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:37 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاتن غلاب
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‫تشارك مصر في الدورة الـ40 للمعرض الدولي للسياحة والسفر الفيتور‬‪ «FITURE» ‬‫المقرر افتتاحه غدًا الأربعاء فى قلب العاصمة الإسبانية مدريد، بوفد كبير يمثل القطاع العام والخاص‬.

>ويشهد الجناح المصري عرضًا لما يقرب من 26 شركة وفندق مصري في قطاع السياحة، إلى جانب شركة مصر للطيران، وتبلغ مساحة الجناح المصري الذى أقامته الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي260 م2.

وأكدت هيئة تنشيط السياحة أهمية مشاركة مصر في الفيتور الذى يُعد من أهم المعارض السياحية على المستوى الدولي، وأنه يعتبر ثالث أكبر معرض سياحي دولي بعد بورصة برلين ولندن، وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة بالإسبانية سواء في شبه جزيرة إيبريا (إسبانيا والبرتغال) أو أمريكا اللاتينية.

‫يذكر أن وزارة السياحة والآثار أنهت اللمسات النهائية على الجناح المصري المشارك لتخطو خطوة جديدة في طريق عودتها للتنافسية العالمية مع أكبر المقاصد حول العالم، لاستكمال ما شهده عام 2019 من طفرة في قطاع السياحة بعد أن حقق العام الماضي ما لم يحققه منذ عشر سنوات مضت من حيث الإيرادات.

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