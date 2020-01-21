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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع وإصابة 6 في حادثين متفرقين ببني سويف

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:34 ص
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقى عامل مصرعه، وأصيب 5 آخرون بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادثين متفرقين في محافظة بني سويف.

فى الحادث الأول، أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور في اتجاه المنيا بـ3 كيلو وتبين أن المصابين وهم: "عظمة.ل.خ" 47 سنة، مصابة بالقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، "جرجس.ع.ل" 10 سنوات، طالب مصابًا باشتباه كسر بالذراعين، "زكه.ب.ب" 75 سنة، مصابة بكسر بالقدم اليسرى، "إبراهيم.ز.ب" 38 سنة، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم.

وأسفر الحادث الثاني (انقلاب سيارة ملاكي بطريق كورنيش النيل بمدينة بنى سويف) عن مصرع "عمر.م.أ" 20 سنة ومقيم بقرية اهوه التابعة لمركز بنى سويف، وإصابة "ناهد.ح.ع" 60 سنة، مدرسة مصابة باشتباه كسر مضاعف بالساق الأيسر.

وقامت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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