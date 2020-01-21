الأرصاد: غدًا أمطار على تلك المناطق.. والقاهرة 15

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وشبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، والطقس بارد شمالًا معتدل جنوبًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، على محافظات ومدن مصر: -الصغرى العظمىالقاهرة 10 15شبين الكوم 10 15طنطا 09 15دمنهور 10 16الإسكندرية 11 17بلطيم 10 16مطروح 12 16السلوم 09 15سيوة 08 15بورسعيد 10 15دمياط 10 15الزقازيق 09 15الإسماعيلية 08 16السويس 11 17العريش 09 16رفح 10 15رأس سدر 11 18نخل 01 15نويبع 12 19طابا 08 15كاترين 00 11الطور 11 20شرم الشيخ 12 20الغردقة 11 20مرسى علم 13 19الفيوم 10 17بنى سويف 09 17المنيا 09 17أسيوط 08 16سوهاج 08 17قنا 08 17الأقصر 10 19أسوان 09 19أبوسمبل 09 18الوادى الجديد 06 19شلاتين 14 22أبورماد 13 22حلايب 16 20رأس حدربة 16 20.