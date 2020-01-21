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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

17 مارس.. محاكمة 6 متهمين بالاتجار في البشر

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:32 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
عادل عبد العال
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أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 6 متهمين بالاتجار في البشر، إلى جلسة 17 مارس المقبل؛ لتعذر حضور المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم بعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، علي مختار علي بأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

تضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية في القضية رقم 26984 لسنة 2019 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين هم كل من: علي عبدالظاهر وشهرته "بنداري"، فكهاني، محمود أحمد، شهرته "عقابية"، عامل، محمد شريف، عامل، رفعت ياسر، سائق، محمد سمير، عامل، هشام جمال، شهرته "المنياوي"، عامل.

وتبين أن المتهمين تاجروا بالبشر في حق الأطفال كل من: عبد الناصر سيد، أحمد مجاهد، سعد صلاح، فارس طارق، حسين سعد، شعبان خليفة، صالح حسن، سالم إبراهيم، مستغلين ضعفهم وحاجتهم لمأوى يقيمون به، بقصد استغلالهم جنسيًا وفي التسول كون المجني عليهم لم يبلغوا من العمر 18 سنة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهر الحشيش بقصد التعاطي، كما دفعوا المجني عليهما الطفلين فارس طارق وصالح حسن لتعاطي جوهر الحشيش، كما أنهم هتكوا عرض الأطفال بالقوة والتهديد.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال باهر محمد إمبابي، مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، فقال إنه وردت معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها وجود تشكيل إجرامي منظم تخصص في استقطاب أطفال الشوارع والعمل على فرض سيطرتهم عليهم واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم في التسول والتعدي جنسيًا عليهم.

وأضاف أنه انتقل لمكان الواقعة وتمكن من ضبط المتهمين والمجني عليهم جميعًا، وبمناقشة الأطفال المجني عليهم اعترفوا له بأن المتهم الأول استقطبهم وباقي المتهمين والمجني عليهم إلى مسرح الواقعة بعدما عرض عليهم الذهاب معه لمسرح الجريمة مستغلًا حالة ضعفهم وحاجتهم.

وتابع، أن المتهم الأول تعدى عليهم بالضرب والإيذاء البدني والنفسي وتحصل على ما معهم من أموال حصيلة تسولهم مقابل توفير الحماية اللازمة لهم وتوفير مكان يقيمون به.

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