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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق الدورة 39 للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الإفريقى

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:30 ص
جريدة الدستور
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انطلقت أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الإفريقي، برئاسة مصر، صباح اليوم الثلاثاء، بأديس أبابا.

وافتتح أعمال اللجنة، السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، الذي استعرض في الكلمة التى ألقاها، أبرز الموضوعات والنتائج التي حققتها اللجنة تحت الرئاسة المصرية على مدار العام من خلال أكثر من 50 اجتماعًا رسميًا و200 ساعة عمل وسلسلة طويلة من الاجتماعات الخارجية والخلوات رفيعة المستوى والأعمال التحضيرية.

وتناول السفير المصري عددًا من الإنجازات التى حققها الاتحاد الإفريقي، تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفي مقدمتها إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية وتشغيل مركز إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات ومتابعة خارطة طريق الإصلاح المؤسسى للاتحاد.

وشارك في الافتتاح نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي كويسي كوارتي، الذي أشاد بالرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي وما تم تحقيقه خلالها، وكذلك القيادة الناجحة للمندوب الدائم المصري، ووفد مصر لأعمال لجنة المندوبين الدائمين ومختلف الأعمال التحضيرية للاتحاد.

وستواصل لجنة المندوبين الدائمين على مدار هذا الأسبوع الإعداد للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الوزاري التنفيذي يومى 6 و7 فبراير المقبل، ثم القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين يومى 9 و10 فبراير.

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