رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتهاء تدريب 1750 عاملًا بـ«مياه أسيوط»

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:26 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد إبراهيم
طباعة
قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، إن مركز التدريب بالشركة انتهى من تدريب 1750 متدربًا من العاملين بالشركة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة بقطاعي المياه والصرف الصحي، ورفع المستوى المهني لجميع العاملين.

وأضاف صلاح الدين في بيان لوزارة الاسكان قبل قليل، أن الدورات التدريبية البالغ عددها نحو 100 دورة، تنوعت بين عقد ورش عمل لمأمونية المياه، والتدريب على برنامج master للعاملين بالمحطات، بالإضافة إلى دورات التوثيق الفوتوغرافى الـ photoshp، ودورات pmp للمهندسين وفنيي المساحة، ودورات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن مركز التدريب بالشركة يستقطب أكفأ المدربين من الجهات الخارجية وشركات التصنيع؛ لتدريب مهندسي القياسات والفاقد والكيميائيين على أحدث الأجهزة في إجراء التحاليل الكيميائية والكشف عن تسريبات المياه، حفاظًا على جودة وسلامة المنتج المقدم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أجهزة لتسجيل قراءات عدادات مياه الشرب إلكترونيًا بأسيوط

رئيس مياه بني سويف: تدريب 6 مهندسين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

رئيس "مياه أسيوط" يتفقد مواقع العمل بمشروعات الشركة (صور)

مياه القليوبية: تدريب العاملين بالمحطات لمواجهة تسريب الكلور

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

«النضال الجنسي للإخوان».. فضيحة الزواج العرفي في قناة الشرق

منذ يوم

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير هام من «الموارد المائية» لتجنب أضرار سقوط الأمطار

منذ حوالي 13 ساعة

سقوط 3 صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

الصور

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

بدء عزاء محمود السقا في مسجد عمر مكرم (صور)

image description

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية لاعبين بالأولمبياد

الأكثر قراءة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

تحذير هام من «الموارد المائية» لتجنب أضرار سقوط الأمطار

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

إنفوجراف

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

إصابة 15 موظفا طبيًا بفيروس «كورونا» الجديد في الصين

اليابان تتخذ إجراءات للتعامل مع فيروس «كورونا»

للحفاظ على بشرتك من التوتر.. تناول هذه الأطعمة

دراسة: القهوة خطر على مرضى ضغط الدم

منوعات

اكتمال بناء أطول نفق مترو تحت البحر في الصين

صلاح «2013-2020».. 3 صور تكشف الفارق الهائل

اليوم موعد أفريقيا مع المونديال.. وآمال بتجنب كوت ديفوار

«الصحة البريطانية» تكشف طريقة جديدة لعلاج سرطان عنق الرحم

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

«يوم وليلة».. حكايات الطيبة والفساد عند أم هاشم

ديوان «مقاطع من سفر الهروب» بقصر ثقافة بورسعيد

«جماليات الأصالة والتجديد في الشعر العربي» بثقافة السويس

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم