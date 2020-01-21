انتهاء تدريب 1750 عاملًا بـ«مياه أسيوط»

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، إن مركز التدريب بالشركة انتهى من تدريب 1750 متدربًا من العاملين بالشركة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة بقطاعي المياه والصرف الصحي، ورفع المستوى المهني لجميع العاملين.وأضاف صلاح الدين في بيان لوزارة الاسكان قبل قليل، أن الدورات التدريبية البالغ عددها نحو 100 دورة، تنوعت بين عقد ورش عمل لمأمونية المياه، والتدريب على برنامج master للعاملين بالمحطات، بالإضافة إلى دورات التوثيق الفوتوغرافى الـ photoshp، ودورات pmp للمهندسين وفنيي المساحة، ودورات السلامة والصحة المهنية.وأوضح أن مركز التدريب بالشركة يستقطب أكفأ المدربين من الجهات الخارجية وشركات التصنيع؛ لتدريب مهندسي القياسات والفاقد والكيميائيين على أحدث الأجهزة في إجراء التحاليل الكيميائية والكشف عن تسريبات المياه، حفاظًا على جودة وسلامة المنتج المقدم.