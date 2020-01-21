انطلاق «مراكب النجاة» فى البحيرة بحضور 3 وزراء

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد سعفان، وزير القوي العاملة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن، في مستهل زيارتهم لمحافظة البحيرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ‏‎التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، والتي تنفذها وزارة الهجرة.من جانبهم، أعرب الوزراء عن بالغ شكرهم للواء هشام آمنة، لما بذله من جهد كبير من أجل الإعداد والتنظيم لهذه الزيارة التي تشمل عددًا من الفعاليات المهمة، ضمن خطة عمل الميادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار مبادرة "مراكب النجاة".يُشار إلى أن تلك المبادرة كلف بها الرئيس السيسي، وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لاستكمال دور مصر المحوري في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك فى إطار تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والتي تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف التنموية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة.ويتضمن جدول فعاليات الزيارة عقد لقاء جماهيرى مع سيدات عدد من القرى، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وعرض لشباب المحافظة بفرص البدء فى مشروعات خاصة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، فضلًا عن بعض الأنشطة الطلابية بالتعاون مع شركة "ويل سبرينج" المتخصصة فى تنظيم المعسكرات، ويستهدف طلبة المدارس، كما سيتم تفقد مركز التدريب المهنى بحوش عيسى والذي يتضمن 6 ورش عمل للغات.