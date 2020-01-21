انقلاب ميكروباص وإصابة ركابه فى الجيزة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق نكلا بمركز منشأة القناطر بالجيزة.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق بوقوع حادث مروري.تبين بالفحص انقلاب ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائدها، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص نقلوا إلى المستشفى.وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة المختصة.