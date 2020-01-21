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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة القناة تنظم معسكر إعداد القادة 26 يناير

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:24 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى دياب
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تستعد جامعة قناة السويس لتنظيم معسكر إعداد القادة الحادي عشر، والذي يعقد في الفترة من الأحد ٢٦ يناير حتى الأربعاء ٢٩ يناير، وذلك تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

وكان الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، عقد اجتماعا مع اللجنة المنظمة للمعسكر بحضور ممثلي اتحاد الطلاب وفريق "scuv" وفريق الإشراف المرافق للمعسكر.

وناقش الاجتماع، دور الطلاب فى إداره المعسكر من خلال توزيع تكليفات على مجموعات الطلاب وتكليف كل منهم بتولى مسئوليته، ويقوم الشباب بإدارة فعاليات المعسكر بداية من الاستيقاظ والزيارة الصباحية والتمامات وتحيه العلم، وكذلك تجهيز ورش العمل وإدارة الجلسات التدريبية وحتى اجتماع مجلس الإدارة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد شقيدف، إلى ضرورة عمل استطلاع رأي الطلاب في نهاية المعسكر، والإشارة إلى إيجابيات وسلبيات المعسكر وأهم التوصيات، وذلك تفعيلا لدور الطلاب في القيام بدورهم فى القيادة بشكل فعال ومستمر، وإدارة الجلسات التدريبية خلال المعسكرات.

وأضاف الدكتور محمد غنيم، أن المعسكر يضم مجموعة من ورش العمل والندوات، بالإضافة إلى المحتوى التدريبي الثابت على مستوى المعسكر من الزيارة الصباحية- الطابور الرياضى- تحية العلم-الورشة الفنية- الإسعافات الأولية- الشطرنج- مسابقة القائد المثالى- دورى المعلومات- النشاط الرياضى -المواهب الطلابية وحفل السمر -الخدمة العامة- الرحلة الترفيهية- مجلس الإدارة- لقاء قيادات الجامعة".

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