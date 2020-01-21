انهيار جزئي في طريق ٨٠١ بدمياط (صور)

وقع انهيار جزئي بطريق ٨٠١ أمام شركة الوسطاني للبترول التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط، فيما سادت حالة من الذعر لدى الأهالي خشية وقوع حوادث مرورية أو تصادم السيارات.وطالب الأهالي، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، بضرورة التحرك لعلاج الانهيار خشية إصابة المارة أو تصادم السيارات أو سقوطها بسبب الانهيار والذى يعد خطرا كبيرا على السيارات المارة.كما طالب الأهالي مديرية الطرق بدمياط، بضرورة تطوير الطريق وعلاج الانهيار الموجود به، والذي لم يعد يتحمل مرور السيارات عليه خشية وقوع حوادث سير على الطريق، خاصة وأنه من الطرق المرورية المزدحمة.