تصادم سيارتين يوقف حركة المرور على كوبرى المشير طنطاوى

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى أعلى كوبرى المشير طنطاوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه القادم من مدينة نصر حتى التجمع.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى المشير طنطاوى بوقوع حادث مروري.انتقل رجال المرور لرفع حطام السيارات، ونقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.