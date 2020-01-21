حملة لإزالة الإشغالات والتعديات في «٦ أكتوبر»

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بعدة مناطق بالمدينة، موضحًا أن ذلك يأتى في إطار القضاء على المظاهر العشوائية بأنحاء المدينة كافة.وأضاف الشربيني في بيان لوزارة الاسكان، أن الحملة شملت مناطق (محور الكفراوي، المنطقة بجوار مسجد عماد راغب، أبوالوفا جنوب الأحياء) وذلك بالتنسيق مع مدير إدارة الأحياء والإدارات المختصة بجهاز المدينة وبالتعاون مع أمن الجهاز وشرطة المرافق.وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة عدة بناءات وعشش عشوائية تمثلت في التعدي على أراضٍ فضاء ولاند سكيب أمام العمارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا استمرار حملات الإزالات تباعًا بجميع أنحاء المدينة، وأنه لا تهاون في إزالة أي مخالفات أو تعديات، وذلك من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والقضاء على ملامح العشوائية بها.