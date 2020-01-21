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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو «اقتصادية النواب»: الصناعة عانت كثيرا.. والصادرات سبيل نمو الاقتصاد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:16 ص
عمرو غلاب
عمرو غلاب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزير المالية عزم الحكومة طرح عدد من المبادرات الأخرى لدعم القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، يؤكد وعيها بأهمية وحيوية هذا القطاع، ما سيدفع نحو زيادة عجلة الإنتاج ودفع معدلات التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح غلاب، في تصريحات له اليوم، إن القطاع الصناعي عانى كثيرا خلال السنوات الماضية، من زيادة أسعار الأراضي الصناعية وعدم توفرها، وتفشي البيروقراطية في الجهاز الحكومي، وارتفاع أسعار الفائدة، ومشاكل أخرى تتعلق بالضرائب والجمارك، وغيرها من المعوقات التي قللت من استفادة الصناعة من تحرير سعر الصرف بتحقيق زيادة في الصادرات، وهو ما انتبهت إليه الحكومة مؤخرا.

وأكد، أن عدم اكتفاء الحكومة بالمبادرات التي طرحها البنك المركزى مؤخرا والمتعلقة بتوفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة للمصانع، وحل مشكلة المصانع المتعثرة والمغلقة، وأيضا مبادرات حل مشاكل القطاع السياحي، تؤكد أننا على الطريق الصحيح، لأن ما عانته الصناعة طوال سنوات طويلة ماضية يحتاج جهودا كبيرا لتخفيف أعبائها، مشددا على عدم وجود بديل حقيقى أمام نمو الاقتصاد المصرى سوى بدفع معدل الصادرات وعوائد الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة.

وكان وزير المالية، قد أعلن خلال مؤتمر صحفى أمس لعرض نتائج المؤشرات المالية للنصف الأول من السنة المالية 20192020، عزم الحكومة طرح مجموعة من المبادرات لدعم القطاع الصناعي ودفع معدلات التصدير، تشمل تعديلات ضريبية خاصة بالضرائب العقارية والقيمة المضافة، وتفعيل دعم الصادرات.

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