خلاف على أجرة إصلاح سيارة يوقع 3 مصابين بالقليوبية

أصيب 3 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، فى مشاجرة بين عائلتين بطوخ بسبب الخلاف على أجرة إصلاح سيارة أحد العائلتين بمحافظة القليوبية.تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد فوزي عبدربه، مأمور مركز طوخ يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بين عائلتى "شعلان" و"بدير" بطوخ ووجود 3 مصابين.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن المشاجرة بسبب قيام عائلة الطرف الأول بإصلاح سيارة لدى عائلة الطرف الثانى واختلف الإثنان على قيمة "أجرة" التصليح ونشبت بينهما مشادة واستعان كل طرف بعائلته.أسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص بينهم مصاب بقطع بشرايين القدم اليسرى وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى لخطورة حالته.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.