رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ديوان «مقاطع من سفر الهروب» بقصر ثقافة بورسعيد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:14 ص
قصر ثقافة بورسعيد
قصر ثقافة بورسعيد
جمال عاشور
طباعة
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الفنية والثقافية بفرع ثقافة بورسعيد، حيث اختتم نادي أدب الفرع سلسلة حفلات توقيع الأعمال الأدبية الصادرة عن مشروع النشر الإقليمى برئاسة الشاعر السيد منصور بالتعاون مع الشؤون الثقافية لكتاب الساحلى "مقاطع من سفر الهروب" وهو ديوان من شعر الفصحى للشاعر نزار البيومى فى ندوة أدارها الدكتور أحمد عزت الذى تناول الديوان بالنقد والتحليل بمصاحبة الناقدين الكبيرين أحمد رشاد حسانين ومحمد المغربي وبحضور عدد كبير من أدباء بورسعيد وبإشراف شيرين الأمير ورانيا شريف.

الجدير بالذكر أن الفرع أقام عدد من حفلات التوقيع متتالية لكتب النشر الإقليمى الصادرة مؤخرا وهى ديوان الساحلى للشاعر نزار البيومى، كتاب "شحاتين وحرامية" مسرح للكاتب عاطف عبد الرحمن، كتاب "السيد أبو العربى الهلالى" مسرح للكاتب عمر الحلوجى، ديوان تليفزيون قديم "شعر عامية" للشاعر أيمن محمد إسماعيل، "قلوب مبعثرة" مجموعة قصصية للأديبة سهام الوهيبى.

ومن ناحية أخرى نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الانشطة المتنوعة بثقافة الاسماعيلية، حيث عقدت مكتبة الخشاينة حوار ثقافى بعنوان "دور رجال الشرطة فى الحفاظ على الوطن" أدار الحوار مدير الموقع وتحدث عن دور رجال الشرطة الفعال فى الحفاظ على الامن والامان، كما أعد بيت ثقافة الضبعية معرض فنون تشكيلية للاطفال من ورشة فى حب مصر.

أقامت مكتبة أبو صوير اقرأ لطفلك كتاب "لم أعد صغيرًا" تأليف غادة الخولى وذلك بدار نور البيان بأبوصوير، كما عقد بيت ثقافة الشيخ زايد قراءة إحدى قصص المكتبة للأطفال ومناقشتها معهم وذلك بالمجمع التعليمى، بينما نفذ بيت ثقافة التل الكبير مسابقة فى القراءة الحرة ومناقشتها مع الاطفال.

جاء ذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر المعرفة، ورفع الوعي، والتصدي للأفكار الظلامية التي تبثها الجماعات الخارجة على القانون.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

«النضال الجنسي للإخوان».. فضيحة الزواج العرفي في قناة الشرق

منذ حوالي 13 ساعة

سقوط 3 صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

منذ حوالي 15 ساعة

«90 دقيقة» ينفرد بتسريب يفضح خطة الحركة الشعبية ومحمد علي لنشر الفوضى

منذ يوم

رابط موقع المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020

الصور

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

بدء عزاء محمود السقا في مسجد عمر مكرم (صور)

image description

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية لاعبين بالأولمبياد

الأكثر قراءة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

تحذير هام من «الموارد المائية» لتجنب أضرار سقوط الأمطار

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

إنفوجراف

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

إصابة 15 موظفا طبيًا بفيروس «كورونا» الجديد في الصين

اليابان تتخذ إجراءات للتعامل مع فيروس «كورونا»

للحفاظ على بشرتك من التوتر.. تناول هذه الأطعمة

دراسة: القهوة خطر على مرضى ضغط الدم

منوعات

اكتمال بناء أطول نفق مترو تحت البحر في الصين

صلاح «2013-2020».. 3 صور تكشف الفارق الهائل

اليوم موعد أفريقيا مع المونديال.. وآمال بتجنب كوت ديفوار

«الصحة البريطانية» تكشف طريقة جديدة لعلاج سرطان عنق الرحم

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

«يوم وليلة».. حكايات الطيبة والفساد عند أم هاشم

ديوان «مقاطع من سفر الهروب» بقصر ثقافة بورسعيد

«جماليات الأصالة والتجديد في الشعر العربي» بثقافة السويس

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم