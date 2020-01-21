ديوان «مقاطع من سفر الهروب» بقصر ثقافة بورسعيد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الفنية والثقافية بفرع ثقافة بورسعيد، حيث اختتم نادي أدب الفرع سلسلة حفلات توقيع الأعمال الأدبية الصادرة عن مشروع النشر الإقليمى برئاسة الشاعر السيد منصور بالتعاون مع الشؤون الثقافية لكتاب الساحلى "مقاطع من سفر الهروب" وهو ديوان من شعر الفصحى للشاعر نزار البيومى فى ندوة أدارها الدكتور أحمد عزت الذى تناول الديوان بالنقد والتحليل بمصاحبة الناقدين الكبيرين أحمد رشاد حسانين ومحمد المغربي وبحضور عدد كبير من أدباء بورسعيد وبإشراف شيرين الأمير ورانيا شريف.الجدير بالذكر أن الفرع أقام عدد من حفلات التوقيع متتالية لكتب النشر الإقليمى الصادرة مؤخرا وهى ديوان الساحلى للشاعر نزار البيومى، كتاب "شحاتين وحرامية" مسرح للكاتب عاطف عبد الرحمن، كتاب "السيد أبو العربى الهلالى" مسرح للكاتب عمر الحلوجى، ديوان تليفزيون قديم "شعر عامية" للشاعر أيمن محمد إسماعيل، "قلوب مبعثرة" مجموعة قصصية للأديبة سهام الوهيبى.ومن ناحية أخرى نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الانشطة المتنوعة بثقافة الاسماعيلية، حيث عقدت مكتبة الخشاينة حوار ثقافى بعنوان "دور رجال الشرطة فى الحفاظ على الوطن" أدار الحوار مدير الموقع وتحدث عن دور رجال الشرطة الفعال فى الحفاظ على الامن والامان، كما أعد بيت ثقافة الضبعية معرض فنون تشكيلية للاطفال من ورشة فى حب مصر.أقامت مكتبة أبو صوير اقرأ لطفلك كتاب "لم أعد صغيرًا" تأليف غادة الخولى وذلك بدار نور البيان بأبوصوير، كما عقد بيت ثقافة الشيخ زايد قراءة إحدى قصص المكتبة للأطفال ومناقشتها معهم وذلك بالمجمع التعليمى، بينما نفذ بيت ثقافة التل الكبير مسابقة فى القراءة الحرة ومناقشتها مع الاطفال.جاء ذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر المعرفة، ورفع الوعي، والتصدي للأفكار الظلامية التي تبثها الجماعات الخارجة على القانون.