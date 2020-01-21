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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تشييد مبنى جديد بمستشفى مصر للطيران لاستيعاب المرضى (صور)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:14 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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صرح مصدر مسئول بالشركة الوطنية للطيران، بأن إدارة مستشفى مصر للطيران تستعد لإنشاء مبنى جديد بقوة 50 سريرا جديدا خلال الفترة القليلة المقبلة؛ لاستيعاب أعداد المرضى من العاملين والمترددين عليها من خارج قطاع الطيران المدني، خاصة في ظل اهتمام الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني بالمستشفى منذ توليه مهام منصبه الجديد.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ "الدستور"، أنه سيتم تزويد عدد من الاقسام الطبية بنحو 50 سريرا طبيا مجهزا، وتوزيعها مؤقتًا على عدد من الأقسام الطبية والاستشفائية، في ظل الإقبال الشديد من جانب المترددين على المستشفى خلال الآونة الأخيرة، في ظل التطورات الهائلة في الأساليب العلاجية والاستشفائية الموجودة بالمستشفى.

وأشار المصدر إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء دور وجارِ إنشاء الثاني من المبنى الجديد، وفقًا لنظام محدد حرصًا على عملية التشغيل وعدم إزعاج المرضى، مضيفًا أن إدارة المستشفى تسعى حاليًا لزيادة تطوير وتحديث كل المنشات التابعة لها، في ظل الدعم اللامحدود من جانب وزير الطيران المدني عقب توليه مهام منصبه الحالي.

وأوضح المصدر أن مستشفى مصر للطيران اتسخدمت سرنجات طبية ذاتية التدمير لأول مرة بالمستشفيات المصرية وفقًا لتوجهيات وإرشادات وزارة الصحة والسكان، والتي أصدرت قرارًا باستخدام ذلك النوع من السرنجات الطبية مع بداية شهر يوليو المقبل 2020، لتصبح مستشفى مصر للطيران أول مستشفى في مصر تستخدم هذا النوع الطبي الحديث، منعا لنقل العدوى والأمراض.

وكان الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر ميهوب مناع والطيار أحمد عادل رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران، افتتحوا أمس الإثنين، عددًا من الوحدات والمعامل الطبية الحديثة بمستشفى مصر للطيران وهى وحدة غسيل الكلى المطورة، معمل السموم للكشف عن المخدرات والأدوية، وحدة الحالات النهارية الجديدة وكذا وحدة الأسنان الجديدة.

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