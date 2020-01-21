نيفين جامع: اتفاقية بـ200 مليون دولار مع البنك الدولي لتمويل «المشروعات»

أشادت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي في توفير التمويل الخاص بأنشطة الجهاز التنموية من خلال الاتفاقيات الدولية، مع العديد من المؤسسات والدول المانحة.وقالت جامع، إن البنك الدولي يعتبر من أهم شركاء التنمية في تمويل الجهاز، إذ أثمر التعاون معه مسبقا عن تمويل ما يقرب من 450 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت ما يزيد على 640 ألف فرصة عمل للمواطنين بمختلف المحافظات.وكشف وزيرة التجارة والصناعة، عن توقيع اتفاقية جديدة بين الجهاز والبنك بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الجهات الوسيطة مثل البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر ومؤسسات التمويل غير البنكية مثل شركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم والتعاونيات، وتشمل الاتفاقية تخصيص مبلغ 50 مليون دولار من إجمالي مبلغ الاتفاقية لتمويل رأس المال المخاطر بهدف زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى لرواد الاعمال الجدد ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل مما يتيح للجهاز تمويل الالاف من مشروعات الشباب الجديدة او تطوير مشروعاتهم القائمة.جاء ذلك خلال زيارة لوفد رفيع المستوى من البنك الدولي بزيارة لعدد من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة أسوان، كان في استقبالهم عدد من رؤساء القطاعات بالجهاز وعلى رأسهم المهندس طارق شاش رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس محمود محرز رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز، في إطار استضافة وزارة التعاون الدولي لوفد من المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي ليقوم بزيارة للعديد من المشروعات التنموية التي قام البنك الدولي بتمويلها في مصر.وتفقد الوفد خلال زيارته لمحافظة أسوان معرضا يضم منتجات يدوية وتراثية متميزة لعدد من السيدات التي قام جهاز تنمية المشروعات بتمويل مشروعاتهن متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية.