رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحت شعار «أنا مش متنمر»

أهل مصر تطلق حملة للتوعية بمخاطر الجهل والتنمر بضحايا الحروق

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:12 ص
جريدة الدستور
طباعة
◄ السويدي: التنمر أصبح تصرفًا معتادًا دون الشعور بالآخرين وعلاج المصابين لا يقف عند الرعاية الطبية


أطلقت مؤسسة أهل مصر للتنمية حملة للتوعية ضد الجهل بقضايا الحروق والتنمر بالمصابين بالحروق، على أن يتم من خلال الحملة إلقاء الضوء على خطورة الجهل بحوادث الحروق والتعامل الخاطئ مع المصابين بالحروق بشكل يصل إلى حد التنمر، كما سيتم من خلال الحملة المناداة بيوم عالمي لضحايا الحروق كوسيلة لإيصال صوتهم إلى الجميع للتوعية بقضيتهم والحد من حالات التنمر ونبذ المصابين بالحروق التى أصبحت منتشرة بشكل كبير في المجتمع.

وقالت الدكتورة هبة السويدى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، إن الحملة سيتم إطلاقها تحت عنوان (أنا مش متنمر)، وسيتم من خلالها وضع مفهوم واضح وصريح للتنمر بضحايا الحروق، ورصد للعديد من الحالات التي أصيبت بحروق وتعرضوا لحالات نبذ مجتمعي واضح، وتنمر من المتعاملين معهم في حياتهم اليومية، مؤكدة أن جهود مؤسسة أهل مصر للتنمية لا تقف عند حد العلاج والرعاية الطبية فقط، وإنما تشمل أيضًا عملية تأهيل نفسي ومجتمعي للضحايا والمصابين، والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع من جديد كأفراد طبيعيين.

وأضافت السويدي أن الحملة ستقوم بنشر نصائح تركز على كيفية تربية الأبناء على عدم التنمر بأي شخص، وخاصة المصابين بالحروق، وتوعية الأهالي بكيفية اكتشاف ذويهم إذا تعرضوا للتنمر، وكذا حث الآباء والأمهات، لتربية الأبناء على أسس مجتمعية سليمة تجعلهم متقبلين الآخرين وإن كانوا مختلفين عنهم، موضحة أن ضحايا الحروق من أكثر الفئات التي تتعرض للتنمر، وأن أكثر من 50% ممن نجوا من عقاب الحريق وتم علاجهم، لم يأمنوا التنمر بهم وربما تعرضوا لهم من حروق تركت بصمتها المؤلمة عليهم، بالإضافة إلى أن 99% من حالات الحروق الخاصة بالأطفال يحرمون من التعليم بسبب التنمر.

وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أن ظاهرة التنمر انتشرت بمختلف أشكالها في الآونة الأخيرة وأصبح التنمر تصرفًا معتادًا دون الشعور بالآخرين، وكأنه حق مكتسب، وأن هناك من يعتقد أن علاج مصابي الحوادث و ضحايا الحروق يقتصر على العلاج الطبي فقط، غير آخذين في عين الاعتبار مدى الأذى النفسي الذي يتعرض له ضحية الحروق بشكل خاص، ومن ينظر للأمر بشكل مجمل يجد أن ضحية الحروق وإن قدر له العيش وشفي من آلام جسده، يستمر معه ألم النفس بسبب قسوة الحادث والتشوهات التي يتعرض لها، بالإضافة إلى رفض ونبذ المجتمع وذويه له، مما يدفعه للعزلة في كثير من الأحيان، ومن الممكن أن تصل إلى الانتحار.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

رابط موقع المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020

منذ حوالي 11 ساعة

الشرطة السودانية: 7 قتلى فى انفجار قنبلة داخل حفل زفاف بالخرطوم

منذ حوالي 13 ساعة

سقوط 3 صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الصور

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

بدء عزاء محمود السقا في مسجد عمر مكرم (صور)

image description

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية لاعبين بالأولمبياد

الأكثر قراءة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

تحذير هام من «الموارد المائية» لتجنب أضرار سقوط الأمطار

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

إنفوجراف

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

إصابة 15 موظفا طبيًا بفيروس «كورونا» الجديد في الصين

اليابان تتخذ إجراءات للتعامل مع فيروس «كورونا»

للحفاظ على بشرتك من التوتر.. تناول هذه الأطعمة

دراسة: القهوة خطر على مرضى ضغط الدم

منوعات

اكتمال بناء أطول نفق مترو تحت البحر في الصين

صلاح «2013-2020».. 3 صور تكشف الفارق الهائل

اليوم موعد أفريقيا مع المونديال.. وآمال بتجنب كوت ديفوار

«الصحة البريطانية» تكشف طريقة جديدة لعلاج سرطان عنق الرحم

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد
ads

الثقافة

«يوم وليلة».. حكايات الطيبة والفساد عند أم هاشم

ديوان «مقاطع من سفر الهروب» بقصر ثقافة بورسعيد

«جماليات الأصالة والتجديد في الشعر العربي» بثقافة السويس

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم