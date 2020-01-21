وزير التعليم العالى يشارك فى تأبين الدكتور كمال أبوالخير

شارك الدكتور عادل عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الإثنين في حفل تأبين الدكتور كمال حمدي أبوالخير، رائد الحركة التعاونية العلمية في مصر والوطن العربي، والذي نظمه المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية التابع للجمعية المصرية للدراسات التعاونية، بحضور وزير التموين ومفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، والمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات التعاونية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، وعدد من المثقفين والمفكرين والإعلاميين، بقاعة الاحتفالات بالمعهد العالي للدراسات التعاونية بالقاهرة.بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم تسجيلي عن حياة الراحل الدكتور كمال حمدي أبوالخير، ومسيرته العلمية والأكاديمية.وأكد وزير التعليم العالي أن الراحل كمال حمدي كان قيمة وقامة علمية، وشخصية صاحبة أخلاق رفيعة، وستظل روحه الطيبة تعيش بيننا بما ترك من مؤلفات وإسهامات علمية، فهو أحد رواد الحركة التعاونية العلمية في مصر والوطن العربي، ويعود له الفضل في إنشاء المعهد العالي للدراسات التعاونية.وأشاد الوزير في نهاية كلمته بما تشهده الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والمعهد العالي للدراسات التعاونية بقيادة الدكتور حسن راتب من تطورات كبيرة خلال الفترة الحالية.