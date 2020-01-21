ضبط عاطلين طعنا فتاة فى الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهمين بطعن فتاة لسرقتها بمنطقة المنشية في الهرم.كان المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، تلقى إشارة من المستشفى مفادها وصول فتاة في العقد الثاني من عمرها مصابة بطعنة نافذة من سلاح أبيض.بالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان تبين قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بمحاولة سرقة حقيبة المصابة وعند مقاومتها قام أحدهما بطعنها بسلاح أبيض "مطواة" ولاذا بالفرار.وبإبلاغ اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة شكل فريق بحث لضبط المتهمين، والذي نجح في تحديد هويتهما وتبين أنهما عاطلان يقيمان حديثا بمنطقة المنشية، وأصل إقامتهما عزبة الوالدة بحلوان، وأمكن ضبطهما في كمين أمني أعد لهما برئاسة الرائد إسلام السيد معاون مباحث قسم الهرم، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن السلاح والمسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.