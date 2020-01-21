رجال الأعمال تناقش آليات النهوض ببحيرة قارون اليوم

تعقد لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس أيمن محمود مدير عام منطقة وادي النيل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وحضور الدكتور علي القريعي، رئيس اللجنة، والمهندس محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.ويهدف اللقاء، إلى فتح باب الحوار والمناقشة حول آليات النهوض ببحيرة قارون، وكيفية تطويرها، إضافة إلى مناقشة الفرص المتاحة لمجتمع الأعمال للاستثمار في البحيرة.