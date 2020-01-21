شعبة السيارات: حركة البيع ضعيفة للغاية (فيديو)

كشف اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، عن مدى احتمالية انخفاض أسعار السيارات، وسر الخصومات والعروض التي تتم، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات لم تتأثر بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.وأضاف عفت عبدالعاطي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TeN"، أن حركة بيع السيارات قليلة وضعيفة للغاية، ليس بالسوق المصرية فحسب بل أيضًا بالسوق العالمية.وأكد رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية أن المعارض تلجأ للخصومات للتخلص من الموديلات القديمة، موضحًا أنه تم الاتفاق مع عدة دول للاعتماد على السيارات الكهرباء في مصر.