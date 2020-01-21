النشرة المرورية.. كثافات بمحور مايو وأكتوبر

ظهرت كثافات مرورية، صباح اليوم الثلاثاء، على محاور وشوارع القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، وسط انتشار الخدمات المرورية.وتباطأت حركة المرور على طريق الدائري من الكورنيش للأوتوستراد، ومن مناطق بهتيم لنفق السلام، وبالمحور من الدائري لناهيا، والعكس من قبل الدائري لميدان لبنان، وأعلى كوبري ١٥ مايو اتجاه المهندسين.وظهرت كثافات مرورية بكوبري أكتوبر من التحرير لرمسيس، وبصلاح سالم من نفق الجلاء لكوبري العروبة، وحادث تصادم أعلى الدائري المقبل من صفط اتجاه المحور، وعلى شارع السودان من مترو جامعة القاهرة اتجاه شارع التحرير بالدقي.وتزاحمت حركة المرور على كوبري قصر النيل، وزحام متحرك في شارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وانتظمت حركة السير أعلى محور روض الفرج، وكذلك الطريق الدائري الإقليمي.