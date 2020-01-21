إحالة نجار ذبح شقيقه في الموسكي للجنايات

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، إحالة نجار قتله شقيقه في منطقة الموسكي، بسبب الميراث وخلافات العمل الى محكمة الجنايات.وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه، أنها لذكر في العقد الخامس من العمر، وأن الجثمان به ثلاث طعنات نافذة في البطن، وجرح قطعي في الرقبة تسبب في قطع شريان وأوردة الرقبة، ونزيف دموي غزير أسفر عن الوفاة في الحال.وتبين من تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة باب الشعرية بلاغًا من الأهالي، يفيد بذبح نجار شقيقه ومحاوله انتحاره إلا أن الأهالي تمكنوا من إنقاذه عقب نقله لمستشفي سيد جلال.واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان في المنطقة الذين أكدوا أنهما يسكنان في منطقة باب الشعرية، ولديهما محلات نجارة في منطقة الموسكي يعملان بها، وأن الخلافات بينهما مستمرة خاصة حول العمل حيث يوم الواقعة تشاجر المتهم "مجدي بيشة"، مع شقيقه الأصغر "عماد"، حول البيع للزبائن، واتهمه بسرقة الزبائن منه.وأضافوا أن المتهم تشاجر مع شقيقه مستخرجًا من ملابسه سلاح أبيض - مطواة-، واستدراجه داخل المخزن الخاص بورشة النجاره التي يملكونها بشارع «الفوطية»، ووجه له طعنات متفرقة في الجسم، ثم رشق السلاح في رقبته وعندما وجده سقط على الأرض يلفظ أنفاسه الأخيرة بدأ في الصراخ وطعن يده وتقطيع أصابعه، وتشريح رقبته وجسده بالسلاح، ولكن الأهالي دخلوا على استغاثته وتم نقلهما إلى المستشفى، ولكن شقيقه كان توفي وهو تم إسعافه، وإجراء عمليات جراحيه له لوقف نزيف الدم.وقررت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمتهم عقب شروعه في الانتحار والتخلص من حياته بقطع أصابعه، وطعن نفسه في الرقبة، وتبين تعافيه ولكن الأهالي تمكنوا من إنقاذه ونقله لمستشفى سيد جلال.وأمرت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة من المحلات، والتي أثبتت تشاجر المتهم مع المجني عليه، وإرسالها إلى الهيئة الوطنية لتفريغها، وإعداد تقرير حولها.كان قسم شرطة باب الشعرية، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بذبح نجار شقيقه ومحاوله انتحاره إلا أن الأهالي تمكنوا من إنقاذه عقب نقله لمستشفي سيد جلال.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابه العامة التحقيقات.