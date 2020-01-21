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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبة الغلة تنهي حياة طالب في سوهاج

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود عبد العال
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لقى طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر تناوله قرص حفظ غلال عن طريق الخطأ ومعاناته من مرض نفسي، بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بورود بلاغ من مستشفى راشد التخصصي بوصول "أسامة.ص.م" 18 عاما، طالب، جثة هامدة.

انتقل إلى مكان الواقعة الرائد أحمد المولد، رئيس مباحث القسم وبالفحص وسؤال شقيقه "محمد.ص.م" 28 عاما، مهندس، قرر تناول شقيقه قرص حفظ غلال عن طريق الخطأ، ما نتج عنه وفاته، مضيفا أنه يعاني من مرض نفسي ونفى الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان.

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