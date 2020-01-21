حبة الغلة تنهي حياة طالب في سوهاج

لقى طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر تناوله قرص حفظ غلال عن طريق الخطأ ومعاناته من مرض نفسي، بمحافظة سوهاج.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بورود بلاغ من مستشفى راشد التخصصي بوصول "أسامة.ص.م" 18 عاما، طالب، جثة هامدة.انتقل إلى مكان الواقعة الرائد أحمد المولد، رئيس مباحث القسم وبالفحص وسؤال شقيقه "محمد.ص.م" 28 عاما، مهندس، قرر تناول شقيقه قرص حفظ غلال عن طريق الخطأ، ما نتج عنه وفاته، مضيفا أنه يعاني من مرض نفسي ونفى الشبهة الجنائية.حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان.