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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع 4 وإصابة 12 بحادث تصادم في سوهاج

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:20 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود عبد العال
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شهد الطريق الصحراوي الشرقي عند نقطة الكيلو 20 وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي وميكروباص، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات على الطريق الصحراوى الشرقي دائرة مركز أخميم عند نقطة الكيلو 20 بجوار الكارته ووجود متوفين ومصابين.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات نتيجة التخطي الخطأ والسرعة الزائدة، ونتج عن الحادث وفاة 4 من مستقلي السيارات الثلاثة وإصابة 12.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ونقل جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى الأميري.

كما تم الدفع بقوات إدارة المرور على الطريق، في محاولة لرفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير، وجارِ تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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