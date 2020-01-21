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محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي اليوم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:19 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
راندا التوني
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سجل سعر الريال السعودي، استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث سجل السعر بالبنك الأهلى 4.19 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وببنك مصر 4.19 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال فى بنك البركة 4.13 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

فيما سجل السعر ببنك الإسكندرية 4.17 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وسجل متوسط السعر طبقا لمتوسط أسعار البنك المركزي 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.


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