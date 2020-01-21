انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بمشاركة «المشاط»

انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم؛ لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.ويحتفل المنتدى هذا العام بمرور 50 عامًا على انطلاق لقائه السنوي، ويتضمن برنامجه 7 محاور أساسية من بينها التغلب على التحديات البيئية التي تهدد عالمنا الآن، والمجتمع ومستقبل العمل، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الناس، وجعل الأنشطة التجارية أفضل، وضمان مستقبل صحي أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية، وجعل الاقتصادات أكثر عدلًا والتطرق للمشكلة "عدم المساواة في الثروة".كما يتضمن المنتدى برنامج الدكتورة رانيا المشاط، المشاركة في عدة جلسات عن الاستراتيجية المستقبلية في الشرق الأوسط ومستقبل المساواة بين الجنسين والبنية التحتية التكنولوجية والتكامل الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واجتماعات لتجمع قادة الاقتصاد في العالم، كما تترأس بصفتها الرئيس المشارك اجتماع مجلس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنتدى، والذي يجمع ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة؛ ليكون منصة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة النمو الاحتوائى بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وأكدت الوزيرة، أنها ستلتقي عددًا من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء مصر في التنمية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي؛ لعرض أولويات برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لمصر مع شركاء التنمية لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية، واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص.وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي، منذ اختياره لها كإحدى القيادات الدولية الشابة للمنتدى عام 2014، ثم ضمن قائمة الخبراء الدوليين المتميزين معرفة وعلما بالمستجدات الاقتصادية العالمية عام 2017.كما شاركت خلال توليها وزيرة السياحة فى يناير الماضى فى منتدى دافوس، اعقبها مشاركتها فى منتدى الاقتصاد العالمى حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبحر الميت فى الاردن فى ابريل الماضي.ثم المشاركة في قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة، سبتمبر الماضى في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يعد فرصة لها لابراز التطورات السريعة التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام قادة العالم ورؤساء الحكومات والمؤسسات الدولية ونخبة من المستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.