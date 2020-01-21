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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فتح طريق السويس الصحراوي بعد انتهاء تطويره

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجلاء رفاعي
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أعادت الإدارة العامة للمرور، حركة المرور بطريق السويس الصحراوى بعد انتهاء أعمال تطوير، وإنهاء جمع التحويلات من الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وكانت إدارة المرور، أجرت مجموعة من التحويلات المرورية بغلق طريق السويس جزئيا، وكان السائقون يتوجهون من كوبرى الجيش ومحور الثورة اتجاه طريق القاهرة – السويس الصحرواى.

وعززت إدارة المرور من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.

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