فتح طريق السويس الصحراوي بعد انتهاء تطويره

أعادت الإدارة العامة للمرور، حركة المرور بطريق السويس الصحراوى بعد انتهاء أعمال تطوير، وإنهاء جمع التحويلات من الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية.وكانت إدارة المرور، أجرت مجموعة من التحويلات المرورية بغلق طريق السويس جزئيا، وكان السائقون يتوجهون من كوبرى الجيش ومحور الثورة اتجاه طريق القاهرة – السويس الصحرواى.وعززت إدارة المرور من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.