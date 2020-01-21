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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يناقشون خطة الضريبة الرقمية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:58 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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يعقد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، اجتماعا في بروكسل اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الاستثمار التي تم الكشف عنها مؤخرا، الرامية إلى مواجهة ظاهرة التغير المناخي والمقدرة قيمتها بتريليون يورو (1.1 تريليون دولار)، بهدف التخلص تماما من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050.

و يناقش وزراء دول الاتحاد وعددها 28 دولة، خطة المفوضية الأوروبية والتي تتضمن تخصيص اعتمادات جديدة بقيمة 7.5 مليار يورو من موازنة الاتحاد، إلى جانب إعادة تخصيص أموال مجالات أخرى والتمويل المشترك الوطني والاستثمارات الخاصة.

وكانت إسبانيا، أعلنت بالفعل اعتراضها على الطريقة التي سيتم بها توزيع الأموال وفقا لخطة المفوضية لمساعدة المناطق التي تواجه أعلى تكلفة لتعديل نظم الطاقة بها من أجل التخلص من الانبعاثات الكربونية.

وكانت بولندا التي تعتمد بشدة على الفحم لإنتاج الطاقة، الدولة الوحيدة التي رفضت في ديسمبر الماضي التوقيع على ميثاق التخلص من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050، حيث ذكرت أنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات عن طبيعة الدعم الذي ستحصل عليه قبل الالتزام بهذا الهدف.

كما يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، اليوم، موضوع فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة والتي يمكن أن تؤثر على شركات مثل فيسبوك وجوجل.

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