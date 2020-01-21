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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يرتفع عالميًا بفعل مخاوف فيروس «كورونا» الجديد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:50 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، حيث أجج انتشار فيروس جديد في الصين المخاوف من وباء أوسع نطاقا، مما أوقد شرارة نوبة مفاجئة من تفادي الخاطرة وعمليات بيع في الأسهم الآسيوية.

ولامس السعر الفوري للذهب ذروته منذ الثامن من يناير عند 1568.35 دولار، كان السعر مرتفعا 0.3 % إلى 1565.63 دولار للأوقية «الأونصة».

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1566.20 دولار.

وتراجعت الأسهم الآسيوية مع انتشار الفيروس التاجي الجديد في مزيد من المدن الصينية، وتصاعد بواعث القلق من أن يتسع نطاق انتشاره بدرجة أكبر خلال موسم رحلات عطلة السنة القمرية الجديدة.

وقالت مارجريت يانج يان، محللة السوق في «سي.ام.سي ماركتس»، إن أسعار الذهب يحركها "الانتشار السريع للفيروس من ووهان في الصين، وهو ما يثير الفزع، وعطلات السنة الصينية الجديدة ستزيد الوضع سوءا لأن الناس سيشرعون في السفر داخل الصين الخوف من تفشي وباء سيرفع الطلب على الذهب ليومين آخرين".

وتقدم البلاديوم 0.7 % في المعاملات الفورية إلى 2516.86 دولار للأوقية.

كان معدن الحفز المستخدم في صناعة السيارات، سجل ذروة قياسية عند 2582.19 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت الفضة 0.1 % مسجلة 18.08 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.2 % إلى 1017.91 دولار.

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