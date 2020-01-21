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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد ضغوط أمريكا كوريا الجنوبية ترسل مدمرة وجنودًا إلى مضيق هرمز

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن أن سول سترسل مدمرة من سلاح بحريتها و300 جندي إلى مضيق هرمز، بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة في إطار التوتر بين طهران وواشنطن.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن سول قررت أن "توسّع مؤقتا" منطقة انتشار قوتها العسكرية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، لتشمل الخليج وخليج عمان اللذين يربط بينهما مضيق هرمز.

وأكدت سول أن مهمتها لن تكون جزءا من المهمة البحرية الأمريكية، على الرغم من أنه سيتم إيفاد ضابطي ارتباط إلى مقار القيادة الأمريكية "لتقاسم المعلومات".

واتهمت إيران بالوقوف وراء سلسلة هجمات على سفن شحن في مضيق هرمز المعبر الاستراتيجي لتجارة النفط في العالم.

وواجهت سول، معضلة بعد الطلب الأمريكي إذ إنها أقامت علاقات دبلوماسية مع طهران منذ أوائل ستينات القرن الماضي، وكانت إيران حتى العام الماضي أحد المصادر الرئيسية لموادرها النفطية.

ويربط تحالف أمني بين سول وواشنطن، لكن العلاقات بينهما شهدت توترا بعدما طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الجنوبية بدفع مليارات الدولارات لقاء كلفة وجود 28 ألفا و500 جندي أمريكي متمركزين في البلاد لحمايتها من جارتها الشمالية التي تمتلك سلاحا نوويا.

ودعا السفير الأمريكي في سول هاري هاريس، الأسبوع الماضي، سول، للانضمام إلى المهمة البحرية التي تقودها واشنطن، قائلا إن كوريا الجنوبية بين أكثر الدول التي تحتاج للانضمام نظرا إلى أنها "تحصل على 70% من إمداداتها النفطية من الشرق الأوسط".

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